Источник сообщил о смерти пострадавшего в ДТП с Ефремовым водителя

Как отмечает ТАСС, смерть наступила в больнице, несмотря на усилия врачей.
Теперь возбужденное в отношении артиста уголовное дело может быть переквалифицировано, рассказали агентству в правоохранительных органах.
Если раньше ему грозило до семи лет лишения свободы, то теперь срок увеличивается до 12 лет.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada.
Пострадал водитель отечественного авто — 58-летний курьер Сергей Захаров.
С серьезными переломами, внутренним кровотечением и травмой головы он был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.
Сам артист серьезных повреждений не получил и был доставлен в отделение на медосвидетельствование. По словам очевидцев, Ефремов едва стоял на ногах, так как был в состоянии алкогольного опьянения.
На опубликованных РЕН ТВ кадрах артист попытался объяснить произошедшее, однако с трудом формулировал предложения.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Примечательно, что это не единственный эпизод с участием нетрезвого Михаила Ефремова. В марте актера не пустили на борт самолета в Петербурге. По словам сотрудников перевозчика, артист был пьян.
В 2018 году на гастролях в Самаре зрители утверждали, что актер был нетрезв, путал текст, говорил тихо, а затем вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.