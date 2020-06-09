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08:39 (мск), источник: Известия

Источник сообщил о смерти пострадавшего в ДТП с Ефремовым водителя

Водитель автомобиля Lada, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РЕН ТВ.

Источник: Агентство «Москва»

Как отмечает ТАСС, смерть наступила в больнице, несмотря на усилия врачей.

Теперь возбужденное в отношении артиста уголовное дело может быть переквалифицировано, рассказали агентству в правоохранительных органах.

Если раньше ему грозило до семи лет лишения свободы, то теперь срок увеличивается до 12 лет.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada.

Пострадал водитель отечественного авто — 58-летний курьер Сергей Захаров.

С серьезными переломами, внутренним кровотечением и травмой головы он был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

Сам артист серьезных повреждений не получил и был доставлен в отделение на медосвидетельствование. По словам очевидцев, Ефремов едва стоял на ногах, так как был в состоянии алкогольного опьянения.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах артист попытался объяснить произошедшее, однако с трудом формулировал предложения.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что это не единственный эпизод с участием нетрезвого Михаила Ефремова. В марте актера не пустили на борт самолета в Петербурге. По словам сотрудников перевозчика, артист был пьян.

В 2018 году на гастролях в Самаре зрители утверждали, что актер был нетрезв, путал текст, говорил тихо, а затем вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.

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