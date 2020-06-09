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09:26 (мск), источник: Интерфакс

Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Актер Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона получил травмы, его из кабины извлекали сотрудники МЧС. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший умер.

Источник «Интерфакса» уточнил, что причиной смерти стала большая кровопотеря после травм жизненно важных органов.

Ефремов был задержан на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что актер был пьян.

В его отношении возбудили уголовное дело ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

ГУМВД: Михаил Ефремов был пьян в момент аварии
Во время загрузки произошла ошибка.
09:44 (мск)© Ньюстюб
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