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11:48 (мск), источник: ТАСС

В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся

Число инфицированных за последние сутки составило 1 572.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
26.058.06
Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
26.058.06
Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
26.058.06
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве — это самый низкий показатель с 16 апреля. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный рост в столице опустился до 0,8%. Днем ранее был выявлен 2 001 новый заразившийся в Москве.

Всего в столице 198 590 инфицированных.

За сутки в столице выписали 5 390 пациентов по выздоровлению после коронавируса, что в 3,4 раза превышает число выявленных случаев заражения. Всего в Москве выздоровели 109 737 человек — 55% от общего числа заразившихся.

За сутки из-за коронавируса умерли 59 человек в Москве, всего умерли 3 029 пациентов.

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12:10 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 09.06
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