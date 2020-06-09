МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21.00 часа 09 июня 2020 года в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — отмечают в ведомстве.
Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
«Не оставляйте детей без присмотра», — напомнили в МЧС.