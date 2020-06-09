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13:31 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил во вторник экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в течение дня.

Источник: РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21.00 часа 09 июня 2020 года в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Не оставляйте детей без присмотра», — напомнили в МЧС.

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