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13:52 (мск), источник: Life.ru

Блогера Гасанова лишили водительских прав за езду с откидными номерами

Его красный гелик остановили ночью с 9 на 10 мая.

Блогера Гусейна Гасанова по решению суда на три месяца лишили водительских прав за езду на автомобиле с откидными номерами.

— Привлечён к администрации ответственности в виде лишения прав на три месяца, — сообщили в суде.

Отметим, что красный «гелендваген» блогера остановили ещё в ночь с 9 на 10 мая. Тогда Гасанов отказался подписывать протокол.

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