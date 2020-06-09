13:52 (мск), источник: Life.ru
Блогера Гасанова лишили водительских прав за езду с откидными номерами
Его красный гелик остановили ночью с 9 на 10 мая.
Блогера Гусейна Гасанова по решению суда на три месяца лишили водительских прав за езду на автомобиле с откидными номерами.
— Привлечён к администрации ответственности в виде лишения прав на три месяца, — сообщили в суде.
Отметим, что красный «гелендваген» блогера остановили ещё в ночь с 9 на 10 мая. Тогда Гасанов отказался подписывать протокол.
Варвара Романова