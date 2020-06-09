Песков назвал «чудовищным случаем» аварию с участием Ефремова

16:07 (мск), источник: Ведомости
«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — отметил
Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Ефремов находится под подпиской о невыезде.
В отношении актера расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — до 12 лет колонии.