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16:07 (мск), источник: Ведомости

Песков назвал «чудовищным случаем» аварию с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя аварию с участием актера Михаила Ефремова, назвал ее «чудовищным случаем». На вопрос, следует ли лишать регалий артистов, оказавшихся виновниками подобных ДТП, Песков ответил, что Кремль об этом «вообще не думает».

Источник: Reuters

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — отметил пресс-секретарь.

Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Ефремов находится под подпиской о невыезде.

В отношении актера расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — до 12 лет колонии.

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