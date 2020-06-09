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19:59 (мск), источник: Интерфакс

Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.

Источник: РИА "Новости"

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста». — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сейчас актер уже доставлен в суд на рассмотрение этого ходатайства.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе «Гранд-Чероки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада» с грузовым отсеком. На следующее утро водитель «Лады» умер в больнице. По данным информированного источника, он работал курьером интернет-магазина продуктов.

Ефремова задержали на месте аварии. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Впоследствии артиста отпустили под подписку о невыезде.

По пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ефремову вызвали скорую помощь
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16:40 (мск)© Ньюстюб
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