Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста». — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сейчас актер уже доставлен в суд на рассмотрение этого ходатайства.
Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе «Гранд-Чероки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада» с грузовым отсеком. На следующее утро водитель «Лады» умер в больнице. По данным информированного источника, он работал курьером интернет-магазина продуктов.
Ефремова задержали на месте аварии. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Впоследствии артиста отпустили под подписку о невыезде.
По пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.