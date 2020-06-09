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23:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент «Ъ». Накануне в результате ДТП, устроенного актером в центре Москвы, погиб человек.

Источник: РИА "Новости"

«Суд находит ходатайство следственных органов, подлежащим удовлетворению», — объявила судья Альбина Тимакова. В пресс-службе суда напомнили, что в соответствии с УПК РФ суд не вправе избрать меру пресечения более строгую, чем ту, о которой ходатайствует следствие.

Помещенному под домашний арест Ефремову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, не разрешается пользоваться интернетом по обстоятельствам, касающимся дела.

Телефоном актеру можно пользоваться только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.

Отправить актера под домашний арест просило следствие. В своем выступлении следователь отметил, что Михаил Ефремов обвиняется в тяжком преступлении. «Учитывая характер преступления, общественный резонанс, а также состояние опьянения, прошу избрать (домашний арест.— “Ъ”)», — сказал следователь. Защита актера просила более мягкую меру пресечения, чем домашний арест.

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Ефремову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). На заседании актер был немногословен. По ходатайству следствия актер лишь сказал: «Согласен». А про встречное ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения ответил: «На усмотрение суда». По сути происшедшего он высказался лишь один раз в самом начале заседания: «Это все, конечно, чудовищно».

Адвокат актера Елизавета Шаргородская отказалась давать развернутые комментарии. «Давайте дадим следствию спокойно выполнить свою работу», — сказала она.

Сегодня утром, 9 июня, артист был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отделение полиции, где позднее задержан. Накануне он был отпущен с места аварии под подписку о невыезде.

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице. Согласно медицинскому освидетельствованию, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. Позднее в крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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