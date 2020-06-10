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01:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Жители дагестанского села заступились за задержанных нарушителей самоизоляции

Жители дагестанского села Манас собрались на сход после задержания нескольких человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет «Кавказский узел».

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Около тысячи человек вышли на федеральную трассу «Кавказ». Поводом для возмущения стали действия сотрудников полиции, которые применили силу против пожилых людей. Протестующие потребовали уволить этих полицейских. «У нас в голове не укладывается, как можно так поступать со взрослым человеком, дедушкой. Это не в наших традициях. Чтобы там между ними ни произошло, так поступать было нельзя», — заявил один из участников схода.

Через несколько часов глава села Манас Абдулвагаб Вагабов заявил, что ситуация нормализовалась. По его словам, полицейские извинились за грубое поведение, задержанным выписали штрафы и отпустили.
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Первые официальные сообщения о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане появились 17 мая, когда глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram заявил о смерти более 40 врачей в республике. Он также рассказал о тысячах случаев внебольничной пневмонии.

На следующий день глава государства провел совещание с руководством республики, в ходе которой муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев уточнил, что в регионе умерли около 50 врачей и назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной.

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