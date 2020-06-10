Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
14Расовый бумеранг
8Умер Михаил Кокшенов
11:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Швеции установлен человек, убивший премьера Улофа Пальме

Шведская прокуратора заявила, что знает, кто в 1986 году убил премьер-министра страны Улофа Пальме.

Источник: GETTY IMAGES

Установлено, что это бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстром, известный также как «Скандиа-мэн». В 2000 году он покончил с собой.

Как сообщил старший прокурор Кристер Петерссон, следствие по обстоятельствам гибели Пальме закрыто.

Пальме был убит в Стокгольме выстрелом в спину, когда он возвращался домой из кино со своей женой Лисбет.

В тот день премьер-министр отпустил свою охрану.

Убийство произошло на одной из самых оживленных улиц шведской столицы, и более десяти человек стали свидетелями того, как высокий мужчина сделал несколько выстрелов, а затем скрылся с места преступления.

По этому делу были допрошены тысячи человек. Первоначально был осужден один мелкий мошенник, однако затем приговор был пересмотрен.

Энгстром проходил как один из свидетелей по этому делу, однако подозрений в его адрес тогда не возникло.

Впервые о нем как о подозреваемом заявил журналист Томас Петтерссон. Полиция начала расследовать эту версию через 18 лет после смерти Энгстрома.

Как предполагалось, причиной убийства стали левые социалистические взгляды Улофа Пальме.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
 Коронавирус в России: Песков объяснил Си-эн-эн низкую смертность от Covi...
В России зафиксирована вторая по величине суточная смертность от Covid-19
В России выявлено 8404 новых случаев заражения коронавирусом
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Из больниц начали отзывать аппараты ИВЛ «Авента М»
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови
В ООН заявили об угрозе глобальной нехватки продовольствия
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Gnezdo.ru
Помните Белоснежку из "9 роты"? Вот как изменилась
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Hi-Tech
Найдены близнецы Земли и Солнца Семья потенциально обитаемых планет скоро скоро станет больше
Горячие темы на Авто
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 339
что за тренд? 248
Откупится? 211
Привет полуночники !!! 185
Кино
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП В Министерстве культуры России прокомментировали такой призыв
Новости партнеров
"Ваня, все. Это конец". Слова Ефремова другу после аварии
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Конституция это когда поддержка – не возможность, а обязанность государства
Состояние Булановой ухудшилось
Популярные темы на «Детях»
Великие и Ужасные 403
А как бы вы поступили (на самом деле не дай Бог никому) 319
работа - работать 180
Я просто в шоке, не знаю, что дальше что делать 149
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь