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17:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокат пожаловался Путину на дедовщину в части рядового Шамсутдинова

Адвокат расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова пожаловался президенту России Владимиру Путину на проигнорированные следствием факты вымогательства, избиений и хищений, которым подвергался солдат во время службы. Копию обращения адвокат Руслан Нагиев опубликовал в своем в своем Instargam-аккаунте.

В письме указано, что следствие и прокуратура игнорируют многочисленные факты издевательств старослужащих над солдатами молодого призыва. По словам адвоката, у Шамсутдинова похитили мобильный телефон и банковскую карту, куда зачислялось зарплата военнослужащего. Кроме того, один из сослуживцев вымогал у солдата деньги, получаемые Шамсутдиновым от отца. Постановлением следователя в возбуждении уголовного дела по этому факту было отказано.

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Более того, как отмечает Нагиев, 18 декабря следователем было принято решение о засекречивании дела Шамсутдинова, несмотря на то, что оно носит общеуголовный характер. Разобраться в ситуации адвокат просит президента России, премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей ряда силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что прокуратура отказалась признать солдата потерпевшим по делу о вымогательстве. По версии следствия, Шамсутдинов одолжил деньги старослужащему, но тот не успел вернуть ему долг. Угрозы со стороны Абдрахманова прокуроры подтвердить не смогли и утверждают, что Шамсутдинов отказался от претензий к должнику.

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