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18:22 (мск), источник: РБК

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

Главной проблемой, по словам Потанина, стал масштаб аварии, в результате которой из хранилища за раз вылилось более 20 тыс. т топлива, на что не были рассчитаны существующие протоколы проведения спасательных работ.

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17
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17
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Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты. Об этом заявил в интервью на YouTube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова глава «Норильского никеля» и основной владелец компании Владимир Потанин.

«Это совершенно такое ЧП неожиданное. Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать», — сказал он.

Однако главной проблемой, по словам Потанина, стал масштаб аварии, в результате которой из хранилища за раз вылилось более 20 тыс. т топлива.

«Даже спасательные работы такого протокола не предусматривают, они предусматривают все-таки постепенные утечки, а здесь такой вал. Поэтому и выбросило все, собственно, за пределы, на дорогу. Потому что сооружения не планируется на выброс единовременный 20 тыс. т», — сказал глава «Норникеля».

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Отвечая на вопрос о том, может ли в условиях глобального изменения климата что-то подобное угрожать Норильску, в котором почти все здания построены на вбитых в вечную мерзлоту сваях, Потанин подтвердил серьезность проблемы.

«Именно поэтому мы очень настойчиво ставим вопрос перед государственными органами о необходимости программы реновации жилья в Норильске», — сказал он.

В 2019 году заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Александр Крутиков оценил потери России, причиной которых является таяние вечной мерзлоты, в 50−150 млрд руб. в год. В будущем же потери, по его прогнозу, будут только расти.

«Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся», — заявил Крутиков, по словам которого существует угроза множеству построенных в Арктике зданий и других сооружений.

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли предупреждал, что несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20% с 1980 по 2010 год. По словам Ли, это представляет угрозу для российской нефте- и газодобычи.

Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
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