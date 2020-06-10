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19:26 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ назвал пять самых популярных схем обмана москвичей в период пандемии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Банк России предупредил об активизации финансовых мошенников в Москве и области в период пандемии, а также обнародовал наиболее популярные схемы злоумышленников, среди которых есть и новые, например обещания получить кредитные каникулы, а также предложения выгодного вложения в акции, сообщает регулятор в среду.

Источник: РИА Новости

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни москвичей и жителей Московской области. На фоне продолжительной изоляции, временного снижения доходов, постоянно меняющейся новостной повестки активизировались разного рода финансовые мошенники, отмечает ЦБ.

«Нелегальные кредиторы, строители финансовых пирамид и нелегальные форексеры, раздолжнители и разного рода “посредники” обманывают граждан, предлагая свои услуги, маскируясь под легальные компании и применяя другие уловки», — указывает ЦБ.

Раздолжнители и «черные» кредиторы

ЦБ еще в начале мая предупредил, что после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, может быть всплеск предложений от раздолжнителей. Они, например, объясняют, что могут выкупить долг «по оптовой цене», оказать юридическую помощь, либо просто «договориться» с кредитором или коллекторами, используя некие «связи», раскрывает их схемы ЦБ.
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«Либо (раздолжнители — ред.) вводят в заблуждение, обещая получить “кредитные каникулы” для заемщика, не объясняя их механизма, что это не полное “списание долга”. Получив деньги за услугу, раздолжнитель может бесследно исчезнуть, а даже если он и возьмется за некие переговоры с кредитором, то может быть потеряно время, и гражданину помимо кредита будут необходимо оплатить пени и штрафы», — указывает ЦБ.

Также в столичном регионе активизировались нелегальные кредиторы. «Пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, мошенники предлагают потенциальным клиентам “деньги без справок и поручительств”. Подобной нелегальной деятельностью, не имея соответствующего разрешения, занимаются ООО, ИП и даже физлица», — сообщает ЦБ.

Злоумышленники нередко маскируются под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, работают в одном офисе с ломбардом, но заключают договоры по предоставлению денег от ИП, выдают займы под вывеской комиссионного магазина, что делать запрещено. «Обращаясь к нелегалам, люди могут столкнуться с тем, что мошенники завышают процент по займу, не исполняют своих обязательств, могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий», — объясняет начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

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Нелегальные форексеры

В интернете также активизировались нелегальные форекс-дилеры. Чаще всего эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок, сообщает ЦБ. Мошенники предлагают либо пройти обучение игре на бирже, либо даже освоить профессию трейдера, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками, таблицами.

По данным регулятора, жертвы таких мошенников долгое время находятся в заблуждении, считая, что они действительно «играют» на рынке, продолжая отдавать средства на обучение. «Усиление деятельности таких нелегалов связано с периодом самоизоляции, когда граждане стали проводить больше времени в интернете, замечать и чаще откликаться на подобную рекламу. Кроме того, подобные компании заманивают клиентов под благовидным предлогом, обещая обучение на финансовом рынке», — поясняет Балычев.

Он обращает внимание, что сейчас разрешение Банка России на осуществление деятельности на рынке Форекс имеют всего четыре организации, эти сведения можно проверить на официальном сайте регулятора.

Финансовые пирамиды и посредники

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«Подстроились под информационную повестку и некоторые компании с признаками финансовых пирамид. Например, они предлагают вложить деньги в “портфель акций”, который якобы специально подобран для успешной торговли на фоне коронавируса: сюда входят и медицинские компании, и “китайские индексы”, и акции авиакомпаний», — сообщает ЦБ.

Кроме того, все также актуальны сайты и платформы, предлагающие «заработать» на криптовалютах, технологических инновациях, сельском хозяйстве. Стоит иметь в виду, что покупать акции и присутствовать на бирже граждане могут только через легальных брокеров, чей список также размещен на сайте ЦБ.

Регулятор обращает внимание и на активность разного рода финансовых «посредников». Они предлагают за деньги добиться одобрения кредита, либо проанализировать или даже «внести правки» в кредитную историю, гарантируя выдачу кредита или займа.

На финансовом рынке существуют легальные кредитные брокеры, но стоит четко осознавать, какие именно услуги они предлагают. Обычно их сфера ответственности ограничена сбором информации и документов, а гарантировать получение кредита они точно не могут, предупреждает ЦБ.

«Обращаясь к посредникам, есть опасность столкнуться со злоумышленниками, которые, получив конфиденциальные сведения и деньги клиента, продолжат мошеннические действия: например, могут списать деньги со счета, нелегально получить кредит на его имя и прочее», — предостерегает Балычев.

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