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21:37 (мск), источник: РИА Новости

В рамках дела Ефремова завели уголовное производство о сбыте наркотиков

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова, сообщает столичный главк МВД.

Источник: РИА Новости

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю (Ефремов — ред.) неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается», — говорится в сообщении главка МВД.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУМВД по Москве.

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В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗом», водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным». Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.

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