Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
«По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ», — рассказали в банке.
Представитель Сбербанка отметил, что существует система идентификации соцвыплат, нацеленных на поддержку населения в условиях пандемии. Она обеспечивает правильное исполнение взысканий по судебному производству.
Российские семьи с 1 июня получают доплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до шестнадцати лет. При этом, по закону, единовременные пособия в десять тысяч рублей на каждого ребенка не могут взыскиваться в счет долга.