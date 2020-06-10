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22:46 (мск), источник: Коммерсантъ

От Михаила Ефремова не ждут компенсации

Семья погибшего в ДТП пока не намерена вести переговоры с представителями актера.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Московская полиция возбудила еще одно уголовное дело, связанное с ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, — о незаконном обороте наркотиков. Актер в момент столкновения с другим автомобилем, водитель которого в результате ДТП погиб, находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Теперь следствию, а дело передано из Центрального округа в ГСУ ГУ МВД по Москве, предстоит выяснить, кто продал наркотик господину Ефремову. Сам он, как и его защита, не планирует обжаловать решение Таганского суда о его домашнем аресте. Между тем адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил «Ъ», что потерпевшая сторона в настоящий момент не намерена обсуждать с представителями актера вопрос о компенсации.

Сегодня московская полиция возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами, — сообщили в ГУ МВД по Москве.— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ».

Ранее, напомним, столичная прокуратура заявляла о том, что в организме Михаила Ефремова после аварии были обнаружены как алкоголь, так и наркотики.

Тем временем уголовное дело в отношении актера передано из полиции Центрального округа Москвы в Главное следственное управление городского главка. Предполагается, что таким образом удастся повысить качество расследования и избежать давления на следствие.

Дело на контроль взял прокурор Москвы Денис Попов.

Отметим, что полицейские уже посетили московский паб Ulysses, в котором Михаил Ефремов находился перед тем, как сел за руль машины и устроил аварию. Осмотр заведения проводился с участием кинолога и собаки, натасканной на наркотики. Были изъяты видеозаписи с камер, установленных внутри паба.

Как уже сообщал «Ъ», в понедельник в 21:43 у дома № 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой». Водитель последней Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но около пяти утра пострадавший скончался.

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Актер был задержан, допрошен и отпущен под подписку о невыезде. На следующий день следствие ходатайствовало в Таганском суде столицы о его домашнем аресте. Господин Ефремов вину признал, против домашнего ареста не возражал, назвав произошедшее «чудовищным». Ему вменяется в вину нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Родные погибшего Сергея Захарова сразу после ДТП требовали жесткого наказания Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, сообщил «Ъ», что работает «в этом деле бесплатно». Также господин Добровинский отметил, что его доверители приняли решение не принимать компенсации от виновника аварии в любой форме. «Они ждали два дня, надеясь, что господин Ефремов хотя бы извинится перед ними, но даже этого не произошло, — пояснил адвокат.— Поэтому принято решение, что никаких переговоров о компенсации не будет идти, и я это одобряю».

Александр Александров, Владислав Трифонов

Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП
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22:48 (мск)© Ньюстюб
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