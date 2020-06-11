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00:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Смертность прибавила ход

В Москве в мае зафиксировано 3737 смертей от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 11.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 358+216
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело252 783+10 386
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
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11108
3.06
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5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 313 661+128 088
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
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129042
5.06
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119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось413 854+4 900
28.05
5204
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4723
30.05
4573
31.05
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Выздоровело3 442 630+89 965
28.05
60627
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7.06
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8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
28.0510.06
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Департамент здравоохранения Москвы оценил число смертей, зарегистрированных в городе за май этого года. Таковых оказалось 15 713 — из них 3737 случаев обусловлены коронавирусом или обострением хронического заболевания на его фоне. При этом оценить показатели Москвы на фоне других регионов пока нельзя — Росстат представит данные не раньше середины июля.

В мае этого года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. Такие данные в среду, 10 июня, представил столичный департамент здравоохранения — при этом, публикуя аналогичную статистику за апрель (подробнее см. «Ъ» от 29 мая), представители московского здравоохранения объяснили свой подход к учету умерших, среди которых благодаря всеобщему посмертному вскрытию они решили выделять три группы, связанные с коронавирусом (подробнее см. «Ъ» от 28 мая).

Как следует из сообщения департамента, в 2017—2019 годах в мае в Москве умирало в среднем 9914 человек, то есть прирост в мае 2020 года составляет 5799 случаев.

Коронавирус стал главной причиной смерти 2757 человек. Из них 433 — те, кто на момент смерти получил отрицательные анализы на наличие коронавируса и его влияние удалось установить только посмертно по результатам патологоанатомического исследования. Также в мае было выявлено 980 смертей, которые произошли от обострения какого-либо заболевания на фоне заражения коронавирусом — в большинстве случаев это болезни сердечно-сосудистой системы (843).

Ранее «Ъ» уже подробно объяснял, что именно такие пациенты чаще всего находятся в группе риска (подробнее см. «Ъ» от 29 мая). Еще 1523 человека, будучи зараженными, умерли от причин, не связанных с коронавирусом. Таким образом, число прямо или косвенно обусловленных коронавирусом смертей в мае составило 3737. По оценке департамента, летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 3,8%, если учесть все случаи, где COVID выступал как основное или сопутствующее заболевание.

Отметим, что на Москву приходится до 60% всех случаев и заражения, и смерти от коронавируса в РФ, — московские данные за май можно считать верхним порогом для аналогичных показателей в регионах.

При этом пока статистика по стране не представлена даже за апрель — ранее Росстат объяснял сдвиг графика публикаций откладыванием регистрации смертей из-за карантина. Ведомство пообещало представить данные к 15 июня, отметив, что к привычному графику публикаций оно может вернуться только к сентябрю (подробнее см. «Ъ» от 30 мая).

Как ранее пояснили «Ъ» в ДЗМ, формат данных ведомства должен будет учитывать наработки Москвы в части разграничения типов смертей тех, кто был заражен коронавирусом. Нынешняя же статистика смертей по всей стране (4693 случая за май), которая публикуется ежедневно, с одной стороны, учитывает только тех, кто умер от коронавируса как от основной причины, а с другой — может содержать в себе больше неточностей (подробнее см. «Ъ» от 22 мая).

Впрочем, даже с учетом подробной классификации смертей ДЗМ оценка влияния эпидемии на демографическую ситуацию в городе остается сложной из-за искажений общей картины. Так, на фоне карантина должна была сократиться смертность от ДТП, однако общее число смертей (за исключением случаев, связанных с коронавирусом) осталось в пределах нормы предыдущих лет, что может означать рост смертности от других причин.

Однако без детальной статистики оценить, связан ли этот рост с сокращением объемов медпомощи, невозможно. Оценка же сверхсмертности путем сопоставления нынешних и средних цифр в прошлом (в результате которой появляется показатель их прироста на 57%) имеет ряд недостатков, поскольку не учитывает старения населения: корректнее было бы сопоставлять нынешние данные с прогнозными значениями для мая, рассчитанными до эпидемии.

Анастасия Мануйлова

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