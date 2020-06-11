00:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Смертность прибавила ход
В Москве в мае зафиксировано 3737 смертей от коронавируса.
Департамент здравоохранения Москвы оценил число смертей, зарегистрированных в городе за май этого года. Таковых оказалось 15 713 — из них 3737 случаев обусловлены коронавирусом или обострением хронического заболевания на его фоне. При этом оценить показатели Москвы на фоне других регионов пока нельзя — Росстат представит данные не раньше середины июля.
В мае этого года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. Такие данные в среду, 10 июня, представил столичный департамент здравоохранения — при этом, публикуя аналогичную статистику за апрель (подробнее см. «Ъ» от 29 мая), представители московского здравоохранения объяснили свой подход к учету умерших, среди которых благодаря всеобщему посмертному вскрытию они решили выделять три группы, связанные с коронавирусом (подробнее см. «Ъ» от 28 мая).
Коронавирус стал главной причиной смерти 2757 человек. Из них 433 — те, кто на момент смерти получил отрицательные анализы на наличие коронавируса и его влияние удалось установить только посмертно по результатам патологоанатомического исследования. Также в мае было выявлено 980 смертей, которые произошли от обострения
Ранее «Ъ» уже подробно объяснял, что именно такие пациенты чаще всего находятся в группе риска (подробнее см. «Ъ» от 29 мая). Еще 1523 человека, будучи зараженными, умерли от причин, не связанных с коронавирусом. Таким образом, число прямо или косвенно обусловленных коронавирусом смертей в мае составило 3737. По оценке департамента, летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 3,8%, если учесть все случаи, где COVID выступал как основное или сопутствующее заболевание.
При этом пока статистика по стране не представлена даже за апрель — ранее Росстат объяснял сдвиг графика публикаций откладыванием регистрации смертей
Как ранее пояснили «Ъ» в ДЗМ, формат данных ведомства должен будет учитывать наработки Москвы в части разграничения типов смертей тех, кто был заражен коронавирусом. Нынешняя же статистика смертей по всей стране (4693 случая за май), которая публикуется ежедневно, с одной стороны, учитывает только тех, кто умер от коронавируса как от основной причины, а с другой — может содержать в себе больше неточностей (подробнее см. «Ъ» от 22 мая).
Впрочем, даже с учетом подробной классификации смертей ДЗМ оценка влияния эпидемии на демографическую ситуацию в городе остается сложной
Однако без детальной статистики оценить, связан ли этот рост с сокращением объемов медпомощи, невозможно. Оценка же сверхсмертности путем сопоставления нынешних и средних цифр в прошлом (в результате которой появляется показатель их прироста на 57%) имеет ряд недостатков, поскольку не учитывает старения населения: корректнее было бы сопоставлять нынешние данные с прогнозными значениями для мая, рассчитанными до эпидемии.
Анастасия Мануйлова