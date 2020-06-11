09:00 (мск), источник: Интерфакс
Ракета упала в Багдаде рядом с посольством США
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Ракета упала в «зеленой зоне» Багдада вблизи посольства США, сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в Службе безопасности.
По предварительной информации, ракета упала на пустой площадке возле посольства США, вызвав возгорание.
К месту происшествия немедленно примчались бригады гражданской обороны и потушили пожар.
Отмечается, что атака не привела к
«Зеленая зона», в которой находятся