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06:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай сообщил об 11 новых случаях коронавируса

На территории материкового Китая зарегистрировано 11 подтвержденных и 4 новых бессимптомных случаях COVID-19 к концу 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения. Все новые подтвержденные случаи являются завезенными, говорится в заявлении комиссии.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 11.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
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Скончалось6 358+216
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174
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Выздоровело252 783+10 386
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Инфицировано7 360 239+121 706
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
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Скончалось416 201+4 924
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Выздоровело3 454 807+83 091
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Днем ранее было зарегистрировано три новых подтвержденных и пять бессимптомных случаев COVID-19. В настоящее время число инфицированных на материке составляет 83 057 человек, количество умерших не изменилось и составляет 4634.

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Ранее стало известно, что на лечение пациента, заразившегося коронавирусом COVID-19, в среднем из бюджета Китая тратится $3,2 тыс. В отдельных случаях лечение тяжелобольных обходится в $140 тыс.

Первые случаи заражения коронавирусом в стране были выявлены в декабре 2019 года.

Пик заболеваемости зафиксирован в феврале. По всей стране в течение последних двух недель фиксируются единичные случаи заражения.

Китай не считает бессимптомных пациентов, которые инфицированы коронавирусом, но не проявляют симптомов, подтвержденными случаями COVID-19.

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