Китай сообщил об 11 новых случаях коронавируса

Днем ранее было зарегистрировано три новых подтвержденных и пять бессимптомных случаев COVID-19. В настоящее время число инфицированных на материке составляет 83 057 человек, количество умерших не изменилось и составляет 4634.
Ранее стало известно, что на лечение пациента, заразившегося коронавирусом COVID-19, в среднем из бюджета Китая тратится $3,2 тыс. В отдельных случаях лечение тяжелобольных обходится в $140 тыс.
Первые случаи заражения коронавирусом в стране были выявлены в декабре 2019 года.
Пик заболеваемости зафиксирован в феврале. По всей стране в течение последних двух недель фиксируются единичные случаи заражения.
Китай не считает бессимптомных пациентов, которые инфицированы коронавирусом, но не проявляют симптомов, подтвержденными случаями COVID-19.