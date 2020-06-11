16:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Мгновенная реакция спасшего ребенка российского полицейского попала на видео
В Хабаровске оперативник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка
На кадрах видно, как микроавтобус совершил разворот, нарушив правила дорожного движения. В следующую секунду в него врезалась иномарка. Автобус начал кружиться, и из него на асфальт выпал трехлетний ребенок. Он побежал к машине и оказался бы под ее колесами, если бы не действия полицейского, который выскочил из своего автомобиля, схватил малыша и убрал его с проезжей части за секунды до того, как там оказался микроавтобус.
Полиция выяснила, что за рулем находился отец ребенка, который,