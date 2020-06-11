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14:08 (мск), источник: Газета.Ру

Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу

В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями. Житель столицы заснял беседу с силовиками на скрытую камеру, после чего опубликовал видео в сети. В ведомстве сообщили «Газете.Ru», что личности провинившихся правоохранителей уже установлены — провинившегося росгвардейца уволили. Тем не менее в Московском профсоюзе полиции уверены: по закону его также должны привлечь к уголовной ответственности.

Сотрудника Росгвардиии, который угрожал подбросить наркотики поссорившемуся с соседями москвичу, привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

«После публикации видео в одной из соцсетей о недопустимом поведении представителя Росгвардии несколько дней назад руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего», — пояснили в столичной Росгвардии.

О произошедшем с бойцами знают и в федеральном управлении. «Да, видел. Мы на этот ролик обратили внимание», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Об инциденте стало известно 11 июня. По предварительным данным, одна из жительниц Москвы позвонила в правоохранительные органы и пожаловалась на соседа, громко слушавшего музыку. На место инцидента приехали два росгвардейца.

Заперев дверь комнаты москвича, чтобы побеседовать с ним, силовики не знали, что все происходящее снималось на скрытую видеокамеру, которую мужчина установил в квартире.

Во время разговора один из правоохранителей сообщил жителю столицы, что он нарушил «закон города Москвы».

В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину — ты поедешь в тюрьму и на зону, понял? На пять лет, хочешь? Просто так. Буду стоять на тебя смотреть, хлопать глазками. Подкину! Хочешь?

После того, как сотрудники Росгвардии ушли, мужчина опубликовал ролик с их беседой в сети. По словам автора публикации, через некоторое время после обнародования видео к нему в дом приходили неизвестные люди в гражданском, которые требовали удалить пост.

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Позже москвича все-таки навестили представители ведомства — они принесли свои извинения и даже предоставили указ об увольнении провинившегося сотрудника, рассказал мужчина Telegram-каналу Life Shot. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил изданию «Подъем» информацию об увольнении.

Оправдать угрожавшего росгвардейца поспешила женщина, вызвавшая правоохранителей. Она считает, что росгвардеец вспылил из-за того, что проникся к ней сочувствием.

По словам москвички, она пожаловалась силовику на то, что сосед мешает жить ее ребенку-инвалиду — оказалось, что сам боец также воспитывает несовершеннолетнего с ограниченными возможностями, в связи с чем он, возможно, и потерял самообладание, предположила собеседница Telegram-канала.

Тем не менее в Московском профсоюзе полиции сообщили «Газете.Ru», что такое поведение росгвардейца можно объяснить только его некомпетентностью.

«Нельзя такие вещи людям говорить. Это глупость. Может, эти бойцы неопытные — молодые сотрудники могли по дури так сказать. Здесь нужно было не запугивать, а применять закон о тишине. Опросить свидетелей, составить на мужчину протокол и оштрафовать. Но, к слову, это должна была делать не Росгвардия, а участковый полиции. Каким боком здесь Росгвардия? Кто их вызвал?», — возмутился председатель координационного совета профсоюза полиции и капитан в отставке Михаил Пашкин.

Но больше всего его удивило наказание в отношении провинившегося силовика.

По словам экс-правоохранителя, бойцов должны были не только уволить после такого инцидента.

«По идее, их должны были уволить и возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ “Покушение на превышение должностных полномочий”. А под дисциплинарной ответственностью, к которой этих росгвардейцев привлекли, подразумевается, скорее всего, лишь строгий выговор. Если бы их уволили, то так бы и написали. Просто пожурили», — заключил Пашкин.

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