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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кремле не считают необычными показатели смертности от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают странной российскую статистику по смертям пациентов с коронавирусом COVID-19. Кремль рассчитывает, что Роспотребнадзор ответит на все вопросы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающиеся этих цифр.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 400 013+135 225
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось417 133+5 254
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 482 191+87 221
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: Reuters

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что статистика смертности по коронавирусу в России «необычная» и «сложная для понимания». Среди других стран Россия занимает 3-е место по количеству заразившихся и 13-е — по числу летальных исходов.

«Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗ, у меня нет сомнений», — сказал Песков на брифинге сегодня, 11 июня.

За последние сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 6532 (из них в Москве — 3138). Накануне департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности среди горожан за май. Эти цифры отличались от тех, которые обнародовал федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Сегодня власти Москвы объяснили расхождение в официальных данных тем, что департамент передает в штаб неокончательные данные и лишь потом уточняет их.

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