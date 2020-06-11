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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса

В Великобритании задумались о необходимости пересчитать число умерших пациентов, записанных в жертвы коронавируса, поскольку реальное число скончавшихся от этой инфекции может быть гораздо ниже. Об этом пишет Daily Mail.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 403 713+133 817
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось417 174+5 221
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 484 672+87 399
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

По данным министерства здравоохранения Великобритании, с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли более 41 тысячи человек. По другой информации, число умерших даже превышает 51 тысячу. При этом, как отметил бывший специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Карол Сикора (Karol Sikora), в действительности число жертв новой инфекции может быть значительно меньше.

По его словам, в разгар эпидемии медики были склонны записывать в число жертв коронавируса всех скончавшихся, у кого была выявлена инфекция.

В то же время существует вероятность, что часть из этих людей скончалась бы в ближайшее время, даже если бы не заразилась коронавирусом — в силу преклонного возраста. Так, средняя продолжительность жизни в Великобритании составляет чуть более 81 года, при этом 61 процент жителей страны, которые согласно официальной статистике скончались из-за коронавируса, были старше 80 лет.

Кроме того, по мнению специалиста, некоторые из умерших британцев с коронавирусом страдали и от других заболеваний, однако не могли получить необходимую в связи с этим помощь, поскольку вся система здравоохранения страны была перепрофилирована под лечение COVID-19.

В результате настоящей причиной их смерти стали другие проблемы со здоровьем, а не коронавирус.
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Как считает Сикора, если бы данные о смертности из-за COVID-19 собирались в Великобритании более аккуратно и тщательно, как в других европейских странах, например, в Германии, где зафиксировано менее 9 тысяч смертей, показатели были бы совершенно иными — от 20 до 30 тысяч летальных случаев.

В то же время некоторые эксперты не согласны с Сикорой. В частности, директор Центра доказательной медицины Оксфордского университета, профессор Карл Хенеган (Carl Heneghan) считает, что власти наоборот занижают число вызванных коронавирусом смертей.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что многие страны в ближайшее время пересмотрят то, каким образом они ранее учитывали смертность от коронавируса. По ее словам, это приведет к тому, что в данных о числе умерших произойдут изменения.

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