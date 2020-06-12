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12 июня, источник: РИА Новости

В Египте зафиксировали рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки

КАИР, 12 июн — РИА Новости. Египетские власти сообщили в пятницу о регистрации почти 1,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, это рекордная цифра с начала пандемии, общее число случаев перевалило за 40 тысяч.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
30.0512.06
Скончалось6 715+183
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
30.0512.06
Выздоровело269 370+8 220
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
30.0512.06
Инфицировано7 586 973+144 923
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
30.0512.06
Скончалось423 545+4 982
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
30.0512.06
Выздоровело3 585 048+78 555
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
30.0512.06
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Источник: AFP 2020

«Зафиксированы 1577 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 45 человек», — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. Больше всего заболевших в северных провинциях Каир, Гиза, Кальюбия, отметил он.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 мая — 1536 случаев за сутки.

По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте — 41 303 человека, 11 108 человек выздоровели, скончались 1422 человека», — сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 417 человек.

Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).

Ранее египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, при этом комендантский час сокращается с воскресенья на 60 минут: он будет действовать с 20.00 до 04.00. Работу ТЦ также продлят на час — до 18.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.

С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу молельных учреждений.

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