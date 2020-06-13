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01:24 (мск), источник: РИА Новости

На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение

КАЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости. Факельное горение происходит на месте пожара на газораспределительной станции в Казани, пожарные держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России уточнили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ», есть угроза остальным емкостям.

По информации минздрава Татарстана, в результате один человек погиб, двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.

«Происходит факельное горение, пожарные охлаждают место пожара, не позволяя огню распространиться на соседние емкости. Все под контролем», — сказал собеседник агентства.

По последним данным МЧС, к тушению пожара привлечены 138 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.

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