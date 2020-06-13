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02:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразилия вышла на второе место по числу жертв коронавируса

Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место в мире по количеству смертей в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 13.06
Инфицировано511 423+8 987
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
30.0512.06
Скончалось6 715+183
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
30.0512.06
Выздоровело269 370+8 220
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
30.0512.06
Инфицировано7 617 591+129 915
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
30.0512.06
Скончалось424 587+4 351
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
30.0512.06
Выздоровело3 601 584+78 198
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
30.0512.06
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Источник: AFP 2020

По последним данным, в латиноамериканской стране зафиксировано 828 810 случаев заражения коронавирусом и 41 828 смертельных исходов. За последние 24 часа количество больных выросло почти на 26 тысяч, 909 человек скончались в результате заражения вирусом.

Ранее Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны. По словам президента страны Жаира Болсонару, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится государство.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас основную тяжесть эпидемии коронавируса несут на себе страны Американского региона. По его словам, четыре из 10 государств, наиболее пострадавших от вируса, находятся в Северной или Южной Америке. Райан также отметил, что вирус «очень активен» в этой области.

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12 июня© Ньюстюб
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