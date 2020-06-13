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09:46 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пожару на газораспределительной станции в Казани предшествовал взрыв в здании операторной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В пятницу вечером в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего начался пожар. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-76 в 22.03 мск установлено, что произошел взрыв в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров», — рассказали в МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.
В результате происшествия операторная обрушилась. Из-под завалов пожарные извлекли четырех пострадавших.

На месте ЧП был создан оперативный штаб. По данным ведомства, превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.

В главном управлении МЧС по Татарстану ранее сообщали, что на месте ЧП горит факел, его высота достигает 50 метров.

К ликвидации происшествия привлечено 199 человек и 58 единиц техники.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана начала свою проверку.

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