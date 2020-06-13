09:46 (мск), источник: РИА Новости
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пожару на газораспределительной станции в Казани предшествовал взрыв в здании операторной, сообщили РИА Новости в
В пятницу вечером в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего начался пожар. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.
«По прибытии первого
На месте ЧП был создан оперативный штаб. По данным ведомства, превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.
В главном управлении МЧС по Татарстану ранее сообщали, что на месте ЧП горит факел, его высота достигает 50 метров.
К ликвидации происшествия привлечено 199 человек и 58 единиц техники.
Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана начала свою проверку.