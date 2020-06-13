Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

«Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке “Синьфади” выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но не было никаких симптомов», — сообщила Пан Синхо.
Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку «Синьфади», либо работали там, либо часто посещали.
Пан Синхо также добавила, что еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.
Крупнейший оптовый рынок «Синьфади», расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. Руководство рынка распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех работников, общее число которых достигает порядка 10 тысяч человек.
В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболевший мужчина в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок «Синьфади». В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок.
Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки, по состоянию на вечер пятницы на рынке выборочно проверили говядину, баранину, свинину, овощи и фрукты, но на взятых с них образцах вирус обнаружен не был.