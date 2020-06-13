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09:37 (мск), источник: ТАСС

Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/ — Режим ЧС ввели в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

«По состоянию на 07:00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сказали в ведомстве.

Продолжается факельное горение резервуара объемом 170 кубометров. Его высота снизилась, так как падает давление в резервуаре.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ
На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован.
Константин Чанышев
заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ
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Взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». Возникшему после него пожару в резервуаре с газом присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. Проводится охлаждение остальных 23 резервуаров.

Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Работает лаборатория по замеру ПДК вредных веществ, по данным на ночь субботу, значения по углеводородам в пределах нормы. Также на месте действует испытательная пожарная лаборатория для выяснения причин взрыва.

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