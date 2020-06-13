09:37 (мск), источник: ТАСС
Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/ — Режим ЧС ввели в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, сообщили ТАСС в
«По состоянию на 07:00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сказали в ведомстве.
Продолжается факельное горение резервуара объемом 170 кубометров. Его высота снизилась, так как падает давление в резервуаре.
На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован.
Взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». Возникшему после него пожару в резервуаре с газом присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. Проводится охлаждение остальных 23 резервуаров.
Угрозы населенным пунктам нет.
В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Работает лаборатория по замеру ПДК вредных веществ, по данным на ночь субботу, значения по углеводородам в пределах нормы. Также на месте действует испытательная пожарная лаборатория для выяснения причин взрыва.