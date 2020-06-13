12:53 (мск), источник: Известия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Погибшие ― 18-летний курсант Анатолий Б. и его 56-летний инструктор Дмитрий Ш. Согласно данным источника, воздушное судно упало в километре от поселка Октябрьский, при этом на земле разрушений нет.
19 мая вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) на безлюдной местности. В результате ЧП экипаж вертолета погиб от полученных ранений.
В оборонном ведомстве страны одной из предварительных причин крушения назвали техническую неисправность.
Поисковая группа обнаружила оба черных ящика машины. Причины случившегося устанавливаются.