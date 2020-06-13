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12:53 (мск), источник: Известия

Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области

Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Погибшие ― 18-летний курсант Анатолий Б. и его 56-летний инструктор Дмитрий Ш. Согласно данным источника, воздушное судно упало в километре от поселка Октябрьский, при этом на земле разрушений нет.

Крушение произошло в районе аэродрома Бобровка, самолет принадлежал местному аэроклубу.

19 мая вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) на безлюдной местности. В результате ЧП экипаж вертолета погиб от полученных ранений.

Во время загрузки произошла ошибка.

В оборонном ведомстве страны одной из предварительных причин крушения назвали техническую неисправность.

Поисковая группа обнаружила оба черных ящика машины. Причины случившегося устанавливаются.

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