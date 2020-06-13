Около 400 человек эвакуировали из ТЦ «Афимолл Сити» в Москве из-за пожара

Порядка 400 человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия спасателей.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек. Загорание бумаги в одном из помещений площадью 0,5 кв. м потушено сотрудниками ТЦ», — цитирует ведомство ТАСС.
Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Торговый центр в настоящий момент возвращается к работе.
6 июня пожар произошел в ТЦ «Лотос Плаза» в Петрозаводске. Информации о пострадавших не поступало. В этот же день крупный пожар произошел в ТЦ в башкирском городе Октябрьский. Площадь возгорания составила 300 кв. м, никто не пострадал.