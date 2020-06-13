Глава СКР поручил изучить дело обвиняемых в убийстве младенца врачей

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с делом двух врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного. Согласно фабуле следствия, врачи предпочли умертвить младенца для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. Ранее за обвиняемых вступился Леонид Рошаль — он настаивает на внимательном изучении обстоятельств дела, фигурантом которого стала «опытный педиатр».
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства подробно изучить детали уголовного дела в отношении калининградских врачей — бывшей и.о. главного врача родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич. Обе женщины обвиняются в смерти новорожденного, сообщила пресс-служба ведомства.
О результатах расследования Бастрыкин распорядился доложить ему лично.
«На стадии предварительного следствия женщинам в зависимости от роли каждой были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка. После формирования доказательной базы, в которую вошли в том числе и заключения судебных экспертов, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу», — напомнили в СК.
Ранее, 12 июня, к делу калининградских врачей привлек внимание директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. На церемонии награждения золотыми звездами Героев Труда с участием президента РФ Владимира Путина он выразил готовность выступить в суде по этому делу.
Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство.
Он добавил, что подобного процесса над врачами не было с 1953 года.
30 июня 2019 года следствие предъявило Елене Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Элине Сушкевич — в совершении убийства. Женщины находятся под домашним арестом. Дело слушается в Калининградском областном суде с участием присяжных.
Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда у поступившей в роддом женщины родился недоношенный ребенок, который весил всего 700 грамм.
Однако, по мнению следователей, вместо того, чтобы помочь малышу, врачи приняли решение умертвить его в целях экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики.
В частности судьбу младенца определила исполняющая обязанности главного врача перинатального центра Елена Белая.
«Осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома приняла решение об убийстве новорожденного», — сообщили в СК.
Согласно промежуточным результатам следствия, Белая привлекла для помощи врача-неонатолога Элину Сушкевич, которая в составе реанимационной бригады должна была доставить ребенка в местный перинатальный центр для оказания помощи. Однако вместо этого новорожденному на месте ввели большую дозу сульфата магния, от которой он скончался.
При этом матери убитого мальчика сообщили, что плод умер еще в утробе. Те же сведения были внесены и в историю родов.
Дело вызвало широкий резонанс в обществе. В защиту Белой и Сушкевич выступило Российское общество неонатологов. Как утверждали специалисты, ребенок родился с экстремально низкой массой тела на сроке беременности 23 недели и три дня, в то время как во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5−10%.
«Обвинение врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич Элины Сергеевны с точки зрения созданной в нашей стране системы перинатальной помощи, медицинской логики и здравого смысла носит абсурдный характер. Действия следственных органов, призванных оберегать общество от реальных и потенциальных угроз, приведут к обратному результату: общество лишится сначала одного, а потом и многих других высококвалифицированных врачей», — сообщалось на сайте организации.
Ранее в правительстве Калининградской области также сообщали, что роженица поступила в роддом необследованной, что значительно усложнило работу врачей.
Беременность была у женщины третьей по счету: первые две закончились самопроизвольными выкидышами.
Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу.
Леонид Рошаль также уже заявлял, что итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца необходимо проверить. «Считаю, что комиссионно нужно проверить заключение судебно-медицинских экспертов. Мы помним, как судебные медики обнаружили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша. Оказалось — ошибка», — говорил Рошаль ТАСС и обещал разобраться в ситуации, так как обвинение легло на «опытного педиатра» (речь о Сушкевич — «Газета.Ru»).