01:15 (мск), источник: ТАСС
Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца после задержания
Мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия стражами порядка в указанном случае.
«Она решила покинуть пост начальника полиции», — сказала Боттомс, отметив, что приняла отставку Шилдс. Мэр констатировала, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия стражами порядка в указанном случае.
Как сообщило ранее Бюро расследований Джорджии, в пятницу вечером сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания в центральной части Атланты. Темнокожий мужчина, которого, как установили позже, звали Рейшард Брукс, заснул в машине. Автомобиль стоял на проезде,
Стражи порядка установили, что Брукс был нетрезв. Они намеревались его задержать, но афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Во время борьбы страж порядка выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.