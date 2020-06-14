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01:15 (мск), источник: ТАСС

Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца после задержания

Мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия стражами порядка в указанном случае.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Начальник полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку после того, как темнокожий местный житель был ранен при задержании и умер в больнице. Об этом заявила в субботу мэр города Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции, которую транслировали центральные каналы.

«Она решила покинуть пост начальника полиции», — сказала Боттомс, отметив, что приняла отставку Шилдс. Мэр констатировала, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия стражами порядка в указанном случае.

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Как сообщило ранее Бюро расследований Джорджии, в пятницу вечером сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания в центральной части Атланты. Темнокожий мужчина, которого, как установили позже, звали Рейшард Брукс, заснул в машине. Автомобиль стоял на проезде, из-за этого другим машинам было трудно подъехать к ресторану.

Стражи порядка установили, что Брукс был нетрезв. Они намеревались его задержать, но афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Во время борьбы страж порядка выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

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