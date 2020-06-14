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15:35 (мск), источник: РБК

Компанию Баффетта заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg. В начале июня в соцсетях стали появляться сообщения о том, что компания поставляет кирпичи для участников акций протеста.

Acme Brick базируется в Техасе. Компания была основана в 1891 году, к середине XX века она стала крупнейшим производителем кирпича в Соединенных Штатах. В августе 2000 года Acme Brick приобрел инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта.

1 июня Бритт Стоукс, директор по маркетингу Acme Brick, заметил в Twitter сообщение с обвинением в адрес компании. Пользователь опубликовал фотографию поддонов с кирпичами с логотипом Acme Brick и заявил, что компания намеренно оставила их для участников беспорядков на улице во Фриско, пригороде Далласа.

Стоукс отследил заказ и обнаружил, что речь идет о партии кирпичей, которую доставили ассоциации домовладельцев для ремонта забора. Эту информацию подтвердила местная полиция.
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Несмотря на это, пишет Bloomberg, поток слухов в интернете не остановился. В Twitter стало появляться больше подобных сообщений, а затем они распространились в Facebook, YouTube и TikTok и ряде СМИ. 2 июня Fox News выпустил сюжет о «таинственных грудах кирпичей», которые обнаружили рядом с местами проведения протестов.

Как отмечает The Intercept, 3 июня в Twitter-аккаунте Белого дома была опубликована подборка вирусных видео, в подписи к которой говорилось, что движение «Антифа» и «профессиональные анархисты» поставляют кирпичи и оружие протестующим, чтобы спровоцировать насилие. Через некоторое время пост, который успел набрать более 1 млн просмотров, был удален.

Американский журналист Алекс Джонс, сторонник теорий заговора, в выпуске собственного радиошоу, который вышел 2 июня, заявил, что к этой истории имеет отношение Билл Гейтс, которого конспирологи обвиняют в намерении чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса.

«Дамы и господа, мы узнали, кто доставляет кирпичи в более чем 20 городов. Это Acme Brick, принадлежащая Berkshire Hathaway и Биллу Гейтсу», — заявил Джонс. Гейтс вышел из состава совета директоров Berkshire в марте 2020 года.

В Berkshire Hathaway на запрос Bloomberg не ответили. Acme Brick отрицает обвинения. «Acme Brick занимается строительством, а не разрушением», — заявила компания на своем сайте, добавив, что она «не сделала и не сделает ничего, чтобы преднамеренно пропагандировать насилие».

Там также подчеркнули, что ни Баффетт, ни Гейтс, ни кто-либо из Berkshire не имеет отношения к использованию кирпичей «в незаконных целях».

Акции протеста против расизма и произвола правоохранительных органов продолжаются в США более двух недель. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В десятках городов акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи, сопровождавшиеся акциями насилия под лозунгами борьбы с расизмом.

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