В Австралии полиция задержала двух подозреваемых в осквернении памятника

Две женщины, 27 и 28 лет, были задержаны и доставлены в полицейский участок. У них обнаружили сумку с аэрозольными баллончиками с краской.
«Две женщины были задержаны после того, как статуя была осквернена в центральном деловом районе Сиднея сегодня утром», — говорится в заявлении полиции.
Как сообщает местный телеканал 9 News, на памятнике Куку появилось граффити. Судя по фотографии телеканала, протестующие написали на нем «нет повода для гордости в геноциде».
Ранее стало известно, что несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях в поддержку беженцев и движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей, в нескольких городах Австралии. Демонстрации и акции протеста прошли в Перте, Дарвине, Рокгемптоне, Брисбене и Мельбурне. В пятницу полиция Сиднея предотвратила проведение акции протеста, связанной с движением Black Lives Matter.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.