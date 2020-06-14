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06:23 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии полиция задержала двух подозреваемых в осквернении памятника

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Полиция австралийской провинции Новый Южный Уэльс задержала двух женщин по подозрению в осквернении памятника британского первооткрывателя капитана Джеймса Кука.

Источник: AFP 2020

Две женщины, 27 и 28 лет, были задержаны и доставлены в полицейский участок. У них обнаружили сумку с аэрозольными баллончиками с краской.

«Две женщины были задержаны после того, как статуя была осквернена в центральном деловом районе Сиднея сегодня утром», — говорится в заявлении полиции.

Как сообщает местный телеканал 9 News, на памятнике Куку появилось граффити. Судя по фотографии телеканала, протестующие написали на нем «нет повода для гордости в геноциде».

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Ранее стало известно, что несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях в поддержку беженцев и движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей, в нескольких городах Австралии. Демонстрации и акции протеста прошли в Перте, Дарвине, Рокгемптоне, Брисбене и Мельбурне. В пятницу полиция Сиднея предотвратила проведение акции протеста, связанной с движением Black Lives Matter.

Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

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