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10:54 (мск), источник: Ведомости

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 000 человек

Коронавирус в России был обнаружен у 528 964 человек, сообщает оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки врачи выявили вирус у 8 835 человек. Всего от инфекции в России погибли 6 948 человек, 119 из них — за последние сутки.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 14.06
Инфицировано528 964+8 835
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 948+119
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело280 050+5 409
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 789 024+135 031
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось430 173+4 270
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 709 737+77 547
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
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Источник: Агентство «Москва»

Число больных, продолжающих лечение от COVID-19, к 14 июня достигло 241 966 человек, 80 933 из них приходится на Москву. Всего в Москве было выявлено 205 905 случаев заражения, 1 477 из них — за последние сутки. С начала эпидемии от инфекции в Москве скончался 3 281 человек, прирост летальных исходов за сутки — 50 человек.

Помимо Москвы, больше всего новых случаев было выявлено в Московской области (+717), Санкт-Петербурге (+256) и Свердловской области (+254). В Ханты-Мансийском автономном округе число заболевших выросло за сутки на 229 человек, в числе новых больных — глава Сургута Вадим Шувалов, сообщивший о своей госпитализации на странице «В контакте» утром 14 июня. Суточный прирост в Воронежской и Нижегородской областях составил 219 и 215 человек соответственно, в республиках Тыва и Коми — +190 и +181.

По общему числу выявленных случаев COVID-19, помимо Москвы, продолжают лидировать Московская область (49 353 случая), Санкт-Петербург (20 561), Нижегородская и Свердловская область (13 995 и 9325 соответственно). Москва — единственный регион из первой пятерки регионов, который перешел ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Единственный регион из первой десятки, который не вышел и на первый этап — Дагестан: республика занимает седьмое место по общему числу зараженных (6557 случаев) и четвертое — по числу смертей (316).

Коронавирус нового типа обнаружен более чем у 7,7 млн человек в 188 странах мира, более 430 000 больных скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса. Более 2 млн больных было отмечено в США. Следующим по общему числу заболевших идет Бразилия — врачи выявили более 850 000 случаев в стране.

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