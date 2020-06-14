Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 000 человек

Число больных, продолжающих лечение от COVID-19, к 14 июня достигло 241 966 человек, 80 933 из них приходится на Москву. Всего в Москве было выявлено 205 905 случаев заражения, 1 477 из них — за последние сутки. С начала эпидемии от инфекции в Москве скончался 3 281 человек, прирост летальных исходов за сутки — 50 человек.
Помимо Москвы, больше всего новых случаев было выявлено в Московской области (+717), Санкт-Петербурге (+256) и Свердловской области (+254). В Ханты-Мансийском автономном округе число заболевших выросло за сутки на 229 человек, в числе новых больных — глава Сургута Вадим Шувалов, сообщивший о своей госпитализации на странице «В контакте» утром 14 июня. Суточный прирост в Воронежской и Нижегородской областях составил 219 и 215 человек соответственно, в республиках Тыва и Коми — +190 и +181.
По общему числу выявленных случаев COVID-19, помимо Москвы, продолжают лидировать Московская область (49 353 случая), Санкт-Петербург (20 561), Нижегородская и Свердловская область (13 995 и 9325 соответственно). Москва — единственный регион из первой пятерки регионов, который перешел ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Единственный регион из первой десятки, который не вышел и на первый этап — Дагестан: республика занимает седьмое место по общему числу зараженных (6557 случаев) и четвертое — по числу смертей (316).
Коронавирус нового типа обнаружен более чем у 7,7 млн человек в 188 странах мира, более 430 000 больных скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса. Более 2 млн больных было отмечено в США. Следующим по общему числу заболевших идет Бразилия — врачи выявили более 850 000 случаев в стране.