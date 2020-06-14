16:18 (мск), источник: РИА Новости
В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Городская сеть информирования «Мегаполис» опубликовала кадры с места столкновения двух пассажирских самолетов в Пулково.
На видео показана работа экстренных служб.
Лайнеры Boeing 737 и Airbus 320, принадлежащие авиакомпаниям S7 и «Уральских авиалиний», столкнулись на
В результате инцидента никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме. Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.