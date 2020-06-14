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16:18 (мск), источник: РИА Новости

В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Городская сеть информирования «Мегаполис» опубликовала кадры с места столкновения двух пассажирских самолетов в Пулково.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео показана работа экстренных служб.

Лайнеры Boeing 737 и Airbus 320, принадлежащие авиакомпаниям S7 и «Уральских авиалиний», столкнулись на взлетно-посадочной полосе сегодня днем.

В результате инцидента никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме. Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

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