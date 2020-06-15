СП выявила у Минсельхоза и Росрыболовства нарушения на 900 млн рублей

«В частности, выявлены системные нарушения на сумму 216,4 млн руб. при предоставлении межбюджетных трансфертов. Они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями», — говорится в сообщении СП.
Кроме того, уточняют в СП, в министерстве установлены другие нарушения и недостатки в сфере закупок при формировании государственных заданий и использовании информационных технологий.
По оценкам аудиторов, Росрыболовство допустило нарушений на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок. Счетная палата выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ.
Также в результате проверок были выявлены нарушения относительно реставрации двух административных зданий Росрыболовства. «Проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов», — говорится в докладе. Речь идет об объектах культурного наследия.
По оценкам Счетной палаты, в результате невыполненных работ по реставрации зданий государству был причинен ущерб в 2,9 млн руб. На этом основании СП подготовила обращение в Генпрокуратуру.