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10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

СП выявила у Минсельхоза и Росрыболовства нарушения на 900 млн рублей

По результатам проверок Счетная палата (СП) выявила в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на общую сумму в 900,7 млн руб., сообщили в ведомстве. Более 650 млн руб. приходится на нарушения, выявленные в Минсельхозе.

Источник: РИА "Новости"

«В частности, выявлены системные нарушения на сумму 216,4 млн руб. при предоставлении межбюджетных трансфертов. Они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями», — говорится в сообщении СП.

Кроме того, уточняют в СП, в министерстве установлены другие нарушения и недостатки в сфере закупок при формировании государственных заданий и использовании информационных технологий.

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По оценкам аудиторов, Росрыболовство допустило нарушений на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок. Счетная палата выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ.

Также в результате проверок были выявлены нарушения относительно реставрации двух административных зданий Росрыболовства. «Проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов», — говорится в докладе. Речь идет об объектах культурного наследия.

По оценкам Счетной палаты, в результате невыполненных работ по реставрации зданий государству был причинен ущерб в 2,9 млн руб. На этом основании СП подготовила обращение в Генпрокуратуру.

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