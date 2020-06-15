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10:50 (мск), источник: Интерфакс

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 246 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.06
Инфицировано537 210+8 246
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
1.0614.06
Скончалось7 091+143
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
1.0614.06
Выздоровело284 539+4 489
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
1.0614.06
Инфицировано7 915 335+126 311
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
1.0614.06
Скончалось433 490+3 317
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
1.0614.06
Выздоровело3 778 159+68 422
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
1.0614.06
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Источник: Агентство «Москва»

Суточный прирост в понедельник стал самым низким с 1 мая (тогда, полтора месяца назад, в стране было зафиксировано 7933 случая, и на следующий день показатель резко вырос до 9,6 тыс.). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре 8,4 — 9 тыс. Темп прироста в РФ в понедельник опустился до 1,56%.

У 34,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 143 пациента, всего летальных исходов — 7 091. Выздоровели еще 4 489 человек, всего вылечившихся уже 284 539. Общее количество активных случаев заболевания в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 245 580.

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