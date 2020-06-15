Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

Суточный прирост в понедельник стал самым низким с 1 мая (тогда, полтора месяца назад, в стране было зафиксировано 7933 случая, и на следующий день показатель резко вырос до 9,6 тыс.). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре 8,4 — 9 тыс. Темп прироста в РФ в понедельник опустился до 1,56%.
У 34,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 143 пациента, всего летальных исходов — 7 091. Выздоровели еще 4 489 человек, всего вылечившихся уже 284 539. Общее количество активных случаев заболевания в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 245 580.