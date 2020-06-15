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11:23 (мск), источник: РИА Новости

Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник приговорил к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж американца Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он намерен обжаловать приговор.

За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф «совершенно секретно», рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.
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За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.

В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом «непрозрачным».

Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
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