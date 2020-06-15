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12:35 (мск), источник: Интерфакс

«Транснефть» собрала основной объем топлива в русле реки Амбарная под Норильском

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — «Транснефть» собрала основную часть разлившегося дизельного топлива в русле реки Амбарная близ Норильска — 8,42 тыс. куб. метров, сообщила компания.

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По состоянию на 10:00 15 июня, на месте работают семь аварийных бригад компании на шести рубежах, всего 102 человека. Топливо снимают с водной поверхности нефтесборщиками и затем закачивают в емкости временного хранения нефти для дальнейшего распределения по емкостям «Норникеля».

Как сообщалось 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента, в результате разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Возбуждены четыре уголовных дела. Арестованы директор ТЭЦ, начальник цеха ТЭЦ, главный инженер и его заместитель. Фигурантом также стал глава Норильска Ринат Ахметчин.

Министерство энергетики РФ обратилось к нефтяным компаниям и «Транснефти» с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий аварии.

Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
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