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11:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске панельный дом подперли палкой, чтобы он не развалился

В паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры незавидной судьбы девятиэтажного панельного дома в Кировском округе Омска.

Как видно из фото, в доме № 1 по улице Лукашевича прогнулись несущие плиты, что, вероятно, грозит обрушением постройки.

Чтобы предотвратить окончательное выпадение плиты, ее подперли металлической палкой. Дом построен в 1977 году, в нем находится порядка 216 квартир. На данный момент в аварийном доме проживают около 432 человек.

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