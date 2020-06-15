11:40 (мск), источник: СуперОмск
В Омске панельный дом подперли палкой, чтобы он не развалился
В паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры незавидной судьбы девятиэтажного панельного дома в Кировском округе Омска.
Как видно из фото, в доме № 1 по улице Лукашевича прогнулись несущие плиты, что, вероятно, грозит обрушением постройки.
Чтобы предотвратить окончательное выпадение плиты, ее подперли металлической палкой. Дом построен в 1977 году, в нем находится порядка 216 квартир. На данный момент в аварийном доме проживают около 432 человек.