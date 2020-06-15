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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. Позже его арестовали.

Источник: ФСБ

При обыске у молодого человека нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. В качестве обоев на компьютере он установил портрет Владислава Рослякова, устроившего осенью 2018 года массовое убийство в керченском колледже.

«Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения», — говорится в релизе ФСБ.

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По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на городских пустырях.

«Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — добавили в СК.

В ведомстве допускают, что у молодого человека могли быть сообщники.

Возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке убийства двух и более человек.

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