11:53 (мск), источник: РИА Новости
В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. Позже его арестовали.
При обыске у молодого человека нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. В качестве обоев на компьютере он установил портрет Владислава Рослякова, устроившего осенью 2018 года массовое убийство в керченском колледже.
«Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения», — говорится в релизе ФСБ.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на городских пустырях.
«Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — добавили в СК.
В ведомстве допускают, что у молодого человека могли быть сообщники.
Возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке убийства двух и более человек.