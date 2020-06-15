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День в истории: 15 июняОснование UEFA и ШОС, первое успешное переливание крови и другие памятные даты и события, которые произошли 15 июня в разные годы
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15:21 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Глава Минздрава России Михаил Мурашко констатировал, что Дагестан успешно справляется с последствиями резкого роста заболеваемости COVID-19.

Коронавирус COVID-19
15:32 (мск)Мишустин пообещал регионам помощь при осложнении ситуации с COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 15.06
Инфицировано537 210+8 246
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Выздоровело284 539+4 489
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Источник: РИА "Новости"
Новость
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

«И сегодня хочется отметить, что ситуация стабилизировалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов, мы видим и по тестированию. Это важный элемент. За последний месяц количество тестирований увеличилось более чем в шесть раз», — сказал Мурашко в понедельник на совещании у премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Министр добавил, что стабилизировать ситуацию в республике удалось за три недели, в этом процессе принимали участие, помимо Минздрава, Минобороны, Роспотребнадзор и федеральные клиники.

Мурашко сообщил, что экспертов для помощи в борьбе с COVID-19 ведомство направляет и в другие регионы России. Ведущие специалисты и врачи помогают, добавил министр, в том числе в локализации локальных вспышек коронавируса в больницах, которые занимаются плановой помощью пациентам.

18 мая президент РФ Владимир Путин потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где отмечался высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

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