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15:23 (мск), источник: РИА Новости

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 54 680

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 707, до 54680, умерли еще четыре человека, всего скончались 312 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 15.06
Инфицировано537 210+8 246
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
2.0615.06
Скончалось7 091+143
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
2.0615.06
Выздоровело284 539+4 489
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
2.0615.06
Инфицировано7 936 874+119 810
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
2.0615.06
Скончалось433 959+3 354
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
2.0615.06
Выздоровело3 790 104+62 602
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
2.0615.06
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Источник: AFP 2020

Ранее максимальный суточный прирост в Белоруссии достигал 973 инфицированных, но в последние пять дней этот показатель составляет менее 800. Министр здравоохранения республики Владимир Караник ранее заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато. Также, согласно данным минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов.

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По данным на воскресенье, в республике число выявленных случаев COVID-19 составляло 53973, сообщалось о 308 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.

«Зарегистрированы 54680 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 749 917 тестов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

По данным пресс-службы, «в Беларуси на 15 июня выздоровели и выписаны 30420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19». Это на 317 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.

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