В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 54 680

Ранее максимальный суточный прирост в Белоруссии достигал 973 инфицированных, но в последние пять дней этот показатель составляет менее 800. Министр здравоохранения республики Владимир Караник ранее заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато. Также, согласно данным минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов.
По данным на воскресенье, в республике число выявленных случаев COVID-19 составляло 53973, сообщалось о 308 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
«Зарегистрированы 54680 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 749 917 тестов», — говорится в сообщении
В ведомстве отметили, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
По данным
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.