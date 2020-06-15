Во всех микрорайонах Пекина из-за коронавируса введен «режим военного времени»

«Все пропускные пункты города осуществляют круглосуточный контроль, восстановлена процедура измерения температуры тела, усилены меры дезинфекции в общественных местах, временно приостановлено проведение культурных и спортивных мероприятий», — говорится в сообщении местных властей (цитата по ТАСС). Около 200 тыс. человек, посещавших рынок после 30 мая, проверят на коронавирус. Власти уверены, что смогут держать ситуацию под контролем.
Как сообщает газета «Жэньминь жибао», по предварительным данным, вирус, обнаруженный на рынке, был завезен из Европы.
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована на оптовом рынке «Синьфади», крупнейшем в Пекине. 13 июня его временно закрыли. После выявления вируса в районе рынка был введен режим ЧП, приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования.