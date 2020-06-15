18:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Стрельба на Ленинском проспекте. Главное
Сотрудников ГИБДД расстреляли из травматического оружия.
Три человека, в том числе двое сотрудников столичной полиции, получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки на
Инцидент неподалеку от гостиницы «Салют» (Ленинский проспект, 156). Сотрудники ГИБДД остановили такси за нарушение правил и начали проверять у водителя документы. В этот момент на месте появился молодой человек, который, подойдя к полицейской машине, неожиданно выхватил травматический пистолет и открыл огонь. Три пули попали в голову одного из стражей порядка, который тем не менее попытался задержать стрелка. Затем ему на выручку пришел напарник. Преступник выстрелил и в него, причинив легкое ранение. Только после этого раздались ответные выстрелы — злоумышленник был дважды ранен в живот.
Получивший пулевые ранения в голову инспектор ГИБДД был госпитализирован в тяжелейшем состоянии. В реанимации находится и стрелявший в стражей порядка мужчина — 25-летний ингуш Ратмир Галаев. Мотивы его действий пока до конца не ясны.
По другой — злоумышленник вообще не имел отношения к первоначальному инциденту, а напал на стражей порядка по
Чтобы разобраться в произошедшем, на место перестрелки выехали начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов и недавно утвержденный в должности руководителя главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов. Подчиненные последнего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа — ст. 317 УК. Дело взял на особый контроль прокурор Москвы.
По сообщениям СМИ, стрелявший скончался в больнице, позднее представитель СКР опроверг эту информацию; оба полицейских находятся в тяжелом состоянии.
Николай Сергеев