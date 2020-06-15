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18:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Стрельба на Ленинском проспекте. Главное

Сотрудников ГИБДД расстреляли из травматического оружия.

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фотографий
6
фотографий

Три человека, в том числе двое сотрудников столичной полиции, получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки на юго-западе Москвы. На место происшествия выехало руководство столичной полиции и Следственного комитета РФ (СКР). По предварительным данным, огонь в стражей порядка открыл прохожий, 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. СМИ сообщили о его смерти, но представитель СКР опроверг эту информацию.

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Инцидент неподалеку от гостиницы «Салют» (Ленинский проспект, 156). Сотрудники ГИБДД остановили такси за нарушение правил и начали проверять у водителя документы. В этот момент на месте появился молодой человек, который, подойдя к полицейской машине, неожиданно выхватил травматический пистолет и открыл огонь. Три пули попали в голову одного из стражей порядка, который тем не менее попытался задержать стрелка. Затем ему на выручку пришел напарник. Преступник выстрелил и в него, причинив легкое ранение. Только после этого раздались ответные выстрелы — злоумышленник был дважды ранен в живот.

Получивший пулевые ранения в голову инспектор ГИБДД был госпитализирован в тяжелейшем состоянии. В реанимации находится и стрелявший в стражей порядка мужчина — 25-летний ингуш Ратмир Галаев. Мотивы его действий пока до конца не ясны.

По одной из версий, он мог попытаться помочь остановленному таксисту, который вызвал его по телефону. Дальше произошел конфликт со стрельбой.

По другой — злоумышленник вообще не имел отношения к первоначальному инциденту, а напал на стражей порядка по какой-то своей причине, просто проходя мимо. Его уже проверяют на связи с экстремистами.

Чтобы разобраться в произошедшем, на место перестрелки выехали начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов и недавно утвержденный в должности руководителя главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов. Подчиненные последнего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа — ст. 317 УК. Дело взял на особый контроль прокурор Москвы.

По сообщениям СМИ, стрелявший скончался в больнице, позднее представитель СКР опроверг эту информацию; оба полицейских находятся в тяжелом состоянии.

Николай Сергеев

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