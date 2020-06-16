16:57 (мск), источник: Коммерсантъ
«Митрополиту придется брать монастырь штурмом»
Схиигумен Сергий сорвал заседание церковного суда.
Епархиальный суд собрался 15 июня, чтобы рассмотреть вопрос о поведении схиигумена Сергия (Романова). Как пояснили в
Схиигумен Сергий нарушил запрет публично выступать и проповедовать. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лишил отца Сергия этого права
«Поскольку схиигумен Сергий, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня. Выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится», говорится в постановлении церковного суда.
В документе отмечается, если схиигумен Сергий, несмотря на запрет, станет проводить богослужения, то сослужение с ним проводить нельзя. Это может повлечь запрет в священнослужении и других клириков. Если отец Сергий будет совершать таинства, то они будут являться незаконными и недействительными.
Аудиозапись речи схиигумена, с которой он обратился к суду, опубликовали на YouTube, там он вновь говорил о коронавирусе. «Святейший патриарх Кирилл принял решение
В
Напомним, центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашел признаки возбуждения ненависти и вражды в видеозаписи проповеди схиигумена Сергия. Также его ждет мировой суд по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан»).
В поддержку священника записали ролики хоккеист Павел Дацюк и артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.
Мария Игнатова