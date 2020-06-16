00:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Сектант вооружен и очень опасен
Стали известны подробности нападения на полицейских в Москве.
Инцидент произошел неподалеку от гостиницы «Салют» (Ленинский проспект, 156). Сотрудники ГИБДД остановили машину «Яндекс. Такси» за грязные номера и начали проверять у ее водителя документы. В этот момент на месте появился молодой человек, который, подойдя к полицейской машине, неожиданно выхватил пистолет и открыл огонь. Первые пули попали в капитана Сергея Крылова, который, несмотря на ранения, пытался задержать нападавшего. На помощь капитану бросился старший лейтенант Алексей Поярков, который также попал под выстрелы. Ответным огнем полицейских преступник был тяжело ранен.
Вскоре выяснилось, что при нападении на стражей порядка злоумышленник использовал пистолет МР-79−9т, стреляющий травматическими пулями. Его можно приобрести, имея соответствующие разрешения, за 12−15 тыс. руб.
В отношении него сотрудники главного следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело по ст. 317 УК — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Данная статья, отметим, предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы. Тем более что один из пострадавших полицейских, капитан Крылов, находится в крайне тяжелом состоянии. Пули, выпущенные злоумышленником, попали ему в голову. Отметим также, что таксист, оказавшийся невольным очевидцем происшествия, стал свидетелем по уголовному делу.
Уже установлено, что Ратмир Галаев родился и вырос во вполне благополучной и не связанной с бандподпольем семье. Его отец возглавлял оперативное подразделение в управлении ФСКН по Ингушетии, а братья служили в полиции.
Баталхаджинцы стали известны на всю страну благодаря преступлениям, совершенным не только в родной Ингушетии, но и в столице.
По данным СКР, именно члены этого клана в 2009 году застрелили генерального менеджера женской сборной России по баскетболу, влиятельного бизнесмена Шабтая Калмановича (преступление было раскрыто в 2019 году), а также совершили два покушения на руководителя Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Посчитав, что полицейский мог быть причастен к смерти одного из лидеров батлаков, его последователи буквально устроили на майора охоту. 12 января прошлого года его машину расстреляли в Сунженском районе Ингушетии из автомата, ранив трех сопровождавших офицера полицейских, один из которых затем скончался в больнице. Сам господин Эльджаркиев не пострадал. Киллер добрался до него в Москве 2 ноября 2019 года — офицер был убит вместе с братом Ахмедом, работавшим в столице нейрохирургом, во дворе дома на улице Академика Анохина, расположенного совсем недалеко от места, где было совершено нападение в понедельник. За эти два преступления, вызвавшие большой общественной резонанс, были задержаны, а потом и арестованы десятка полтора баталхаджинцев.
Николай Сергеев.