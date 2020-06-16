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01:32 (мск), источник: Известия

Появилось видео беспорядков на Куларском посту в Дагестане

В Дагестане на Куларском посту на федеральной трассе «Кавказ» в понедельник, 15 июня, вспыхнули беспорядки. Участниками инцидента стали десятки азербайджанцев, ждущих отправки из России телеканал РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Беспорядки возникли после того, как начали составлять списки для отбытия граждан Азербайджана домой. Люди остались недовольны тем, что те, кто приехал позже, получают возможность уехать раньше, а кто-то вынужден ждать неделями.

В Сети появились первые кадры с места событий. На видеозаписи видно, что на пост прибыли сотрудники полиции.

В настоящее время к месту конфликта стягивают дополнительные силы правоохранительных органов.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. В настоящее время там находятся около 800 человек.

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