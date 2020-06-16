Появилось видео беспорядков на Куларском посту в Дагестане

Беспорядки возникли после того, как начали составлять списки для отбытия граждан Азербайджана домой. Люди остались недовольны тем, что те, кто приехал позже, получают возможность уехать раньше, а кто-то вынужден ждать неделями.
В Сети появились первые кадры с места событий. На видеозаписи видно, что на пост прибыли сотрудники полиции.
В настоящее время к месту конфликта стягивают дополнительные силы правоохранительных органов.
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. В настоящее время там находятся около 800 человек.